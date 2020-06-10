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Сотни людей застряли в очередях на заблокированных боевиками КПВВ на Донбассе (видео)
После того, как в командовании Объединенными силами заявили об открытии КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская», боевики блокируют перемещение людей через линию разграничения на Донбассе.
Так, в социальные сети выложили фото и видео очередей, собравшихся перед пунктами пропуска. «Очередь перед блок-постом в Александровке. Оккупанты никого выпускать не собираются», — пишет в Twitter «Necro Mancer».
10/06/20, очередь перед блокпостом роа на Каргилле (#Александровка), подъехало #ОБСЕ https://t.co/HtCyMSMZAL pic.twitter.com/1HtuzmqWkK— Necro Mancer (@666_mancer) June 10, 2020
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МВД Украины заявляли, что за два часа работы КПВВ боевики не пропустили на временно неподконтрольную территорию Украины ни одного человека.
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