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Украина

Сотни людей застряли в очередях на заблокированных боевиками КПВВ на Донбассе (видео)

15:49 10 июня 2020
Очередь перед КПВВ

После того, как в командовании Объединенными силами заявили об открытии КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская», боевики блокируют перемещение людей через линию разграничения на Донбассе.

Так, в социальные сети выложили фото и видео очередей, собравшихся перед пунктами пропуска. «Очередь перед блок-постом в Александровке. Оккупанты никого выпускать не собираются», — пишет в Twitter «Necro Mancer».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МВД Украины заявляли, что за два часа работы КПВВ боевики не пропустили на временно неподконтрольную территорию Украины ни одного человека.


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Сотни людей застряли в очередях на заблокированных боевиками КПВВ на Донбассе (видео)

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