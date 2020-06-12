Под Полтавой нашли застреленным сотрудника УМВД, которого подозревали в крупном хищении

Происшествия

В пятницу, 12 июня, в полицию поступило сообщение о том, что на дороге близ лесного массива недалеко от села Ковалевка Полтавского района стоит автомобиль «Опель Комбо», а в нескольких метрах от него находится труп человека. Выехавшая на место следственно-оперативная группа действительно обнаружила труп мужчины, погибшего, по предварительным данным, в результате самоубийства — рядом с ним лежало охотничье ружье. Оказалось, это гражданский сотрудник областного управления Нацполиции в Полтавской области, руководитель управления логистики и материально-технического обеспечения 52-летний Игорь Компаниец. Напомним, 27 мая в Полтаве был обнаружен застреленным в собственном автомобиле 56-летний директор областного эколого-натуралистического центра ученической молодежи Виталий Беднина.

— Четыре дня назад Игорь Компаниец ушел в отпуск, и буквально через сутки после этого его мобильный телефон, по свидетельствам коллег, оказался вне зоны доступа, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации ГУ МВД в Полтавской области Юрий Сулаев. - Заявления о его исчезновении от родственников не поступало. А опрошенные свидетели утверждают, что «Опель» стоял у лесопосадки три дня.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным «ФАКТОВ», Игорь Компаниец имел дачу в селе Ежаковка, которое относится к Ковалевскому сельсовету.

Четыре года назад погибший являлся фигурантом уголовного производства, возбужденного прокуратурой области, по статьям «Присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Незаконное обогащение». Ему и нескольким его сообщникам вменялось в вину хищение более 44 тысяч литров бензина марки А-92 с автопарка УМВД на сумму 1 миллион гривен путем внесения ложных данных в документацию. Однако через год уголовное производство было закрыто.

А в ноябре 2019-го за Игоря Компанийца и других взялись сотрудники Полтавского управления внутренней безопасности Нацполиции Украины, которые совместно с Территориальным управлением ГБР провели обыски по месту работы подозреваемых в Полтаве и Кременчуге. Была изъята служебная документация, на основании чего заново открыто уголовное производство.

Связана ли с этим смерть высокопоставленного сотрудника полицейского главка, пока сказать трудно. В суд, насколько стало известно «ФАКТАМ», материалы следствия не успели попасть.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ходе расследования гибели народного депутата Валерия Давиденко, которого обнаружили застреленным 23 мая в Киеве в своем офисе на улице Большая Васильковская, 4.



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