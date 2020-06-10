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Открытие КПВВ на Донбассе: в сети показали, что происходит в Марьинке и Станице Луганской (видео)
В среду, 10 июня, возле КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» с раннего утра собираются граждане, которые желают пересечь линию разграничения.
Как сообщает Госпогранслужба Украины, по приказу командующего ООС с 11.00 восстанавливается пропуск через линию разграничения на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». КПВВ будут открыты до 14.00
При этом не исключено, что боевики не пропустят граждан, которые будут пересекать линию разграничения с подконтрольной украинскому власти стороны. Для предотвращения скоплений людей и транспорта в так называемой серой зоне пропуск пока будет осуществляться постепенно.
Из соображений безопасности с 13.30 допуск на территорию КПВВ будет значительно ограничен.
Ранее сообщалось, что в Украине начался новый этап смягчения карантина.94
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