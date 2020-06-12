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Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова
Дочь актера Михаила Ефромова, по вине которого в аварии погиб мужчина, обматерила Андрея Малахова. Анна-Мария обрушилась с бранью на телеведущего из-за программы «Прямой эфир», посвященной аварии с пьяным Ефремовым. Она возмутилась выпуском передачи и назвала работу ведущего «цирком уродов».
Андрей задел больную тему для Анны-Марии, предложил в студии обговорить сексуальную ориентацию девушки, заявившей недавно, что собирается жениться на своей подруге. Ведущий предположил, что Ефремов мог начать пить из-за нетрадиционной ориентации дочки. Такое обвинение крайне возмутило Анну-Марию, она заявила, что не виновата в поведении своих родителей.
«Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты у***н. Но не думал, что ты … в такой степени», — написала дочь Ефремова в соцсети.
Она также рассказала, как редакторы программы Малахова пытались шантажировать ее матерью. В обмен на интервью обещали сделать ремонт в квартире Ксении Качалиной, излечить ее от алкоголизма и помочь вернуться к нормальной жизни, начав все с чистого листа.
Анна-Мария была категорична, заявив, что не собирается давать интервью. А если телевизионщики так переживают за судьбу Качалиной, могли бы помочь ей и без участия дочери в скандальных программах.
Напомним, ранее Анна-Мария высказалась по поводу аварии, которую устроил Ефремов. Она осуждает его за то, что сел за руль пьяным, но обещает носить ему передачки в тюрьму и помогать младшим братьям и сестрам. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.119
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