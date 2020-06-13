Слишком много эротики: новый купальник модели-пышки заставил подписчиков краснеть от стыда

Шоу-бизнес

Многие модели плюс-сайз в последние годы пользуются заслуженной популярностью у поклонников. Одна из них — Мишель Джульетта Найла из Кардиффа (Уэльс, Великобритания).

Девушка любит своё тело, наслаждается жизнью и делится с подписчиками в Instagramпозитивными снимками: в купальниках, обтягивающих платьях, нижнем белье. И получает немало тёплых слов пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Star.

Однако недавно девушке пришлось столкнуться и с негативными комментариями, Она выложила селфи, на котором позировала в розовом бикини, сидя на кровати и очаровательно улыбаясь. И юзеры стали писать Мишель, что с её комплекцией не стоит носить купальники такой модели. Тем более, по их мнению, он оказался брюнетке мал, обнажив снизу грудь.

«Люблю, когда люди уверены в себе, но это бикини тут не подходит», «Скверно, слишком много „жирной“ эротики», «Это невозможно смотреть», «Жиртрест, похудей сначала», — написали хейтеры в социальной сети.

И тогда на защиту Мишель встали те, кто считает, что носить бикини ей не только можно, но и нужно. По мнению пользовательниц, она вдохновляет других девушек не стесняться себя и справляться с комплексами.

«Ты потрясающая!», «Ты меня вдохновляешь! У меня очень похожая фигура, и я всегда стараюсь её скрыть, но ты сияешь!», «Ты даёшь мне смелость быть собой! Спасибо!», — защищают модель девушки и женщины.

Благодаря их поддержке у модели сейчас 264 тысячи подписчиков, она сотрудничает с брендом Fashion Nova Curve и считает, что уверенность в себе — главный ключ к успеху.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уже несколько сезонов подряд знаменитые мировые модные дома создают специальные линии одежды для полных женщин. Модели плюс-сайз выходят на подиум, участвуют в конкурсах красоты и блистают на страницах модных журналов. Одежда для девушек, обладающих пышными формами, отвечает последним трендам мира моды. Разве что следует знать несколько правил, которыми не стоит пренебрегать при выборе очередного наряда.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter