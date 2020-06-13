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Слишком много эротики: новый купальник модели-пышки заставил подписчиков краснеть от стыда
Многие модели плюс-сайз в последние годы пользуются заслуженной популярностью у поклонников. Одна из них — Мишель Джульетта Найла из Кардиффа (Уэльс, Великобритания).
Девушка любит своё тело, наслаждается жизнью и делится с подписчиками в Instagramпозитивными снимками: в купальниках, обтягивающих платьях, нижнем белье. И получает немало тёплых слов пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Star.
Однако недавно девушке пришлось столкнуться и с негативными комментариями, Она выложила селфи, на котором позировала в розовом бикини, сидя на кровати и очаровательно улыбаясь. И юзеры стали писать Мишель, что с её комплекцией не стоит носить купальники такой модели. Тем более, по их мнению, он оказался брюнетке мал, обнажив снизу грудь.
«Люблю, когда люди уверены в себе, но это бикини тут не подходит», «Скверно, слишком много „жирной“ эротики», «Это невозможно смотреть», «Жиртрест, похудей сначала», — написали хейтеры в социальной сети.
И тогда на защиту Мишель встали те, кто считает, что носить бикини ей не только можно, но и нужно. По мнению пользовательниц, она вдохновляет других девушек не стесняться себя и справляться с комплексами.
«Ты потрясающая!», «Ты меня вдохновляешь! У меня очень похожая фигура, и я всегда стараюсь её скрыть, но ты сияешь!», «Ты даёшь мне смелость быть собой! Спасибо!», — защищают модель девушки и женщины.
Благодаря их поддержке у модели сейчас 264 тысячи подписчиков, она сотрудничает с брендом Fashion Nova Curve и считает, что уверенность в себе — главный ключ к успеху.
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