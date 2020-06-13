Украина

Расходование средств проверят: в Минфине рассказали о скором визите миссии МВФ в Украину

В связи с существованием определенных рисков для Международного валютного фонда при выделении Украине средств по новой программе Stand-By, данная организация намерена контролировать целевое расходование полученных украинской властью средств.

Поэтому уже в ближайшие месяцы стоит ждать приезда в Украину миссии Международного валютного фонда.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр финансов Украины Сергей Марченко.

Министр отметил, что надеется на определение точной даты визита миссии МВФ уже в ближайшее время.

«Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время», — заявил он.

При этом наиболее вероятной датой прибытия миссии министр считает последний месяц лета.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уже определился с тем, куда будут потрачены средства первого транша МВФ — это преодоление последствий коронакризиса.

Свои мысли топ-чиновник изложил в Facebook.

«Сегодня Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Эти средства пойдут напрямую в бюджет, чтобы правительство продолжило эффективно преодолевать последствия коронакризиса. Договоренности с Международным валютным фондом — это совместная работа команды правительства, Офиса Президента, Верховной Рады и Национального банка», — отметил Шмыгаль.

Он также положительно оценил решение Национального банка по снижению учетной ставки до 6%. С начала работы правительства под руководством Шмыгаля учетная ставка Нацбанка постепенно снизилась с 11% до 6%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 9 июня директора МВФ утвердили новую программу поддержки Украины в размере 5 млрд евро на 18 месяцев. По мнению аналитиков, новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. А проблема дефолта страны станет неактуальна.

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