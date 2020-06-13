Власти хотят отменить ВНО: в Украине забили тревогу

Украина

ВНО в Украине в 2020 году может быть отменено. Такое заявление сделал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сославшись на сведения из трех независимых источников.

«В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока что не подтверждена официально»,— написал Горбачев в Facebook.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу пока не принято, поэтому педагог призывает не допустить худшего сценария.

По его мнению, это означает:

что, воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известны) персонажи планируют вернуть к украинскому образования взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования;

что одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность только за счет собственного таланта и работоспособности попасть в желанный университет, потому что у них нет денег на взятки;

что мы (Украина. Ред.) окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня.

И наконец, резюмировал омбудсмен, речь идет о еще большем «бегстве умов» в зарубежные университеты.

Утром 13 июня Горбачев подтвердил получение им информации о возможной отмене ВНО из-за пандемии и напомнил, что еще месяц назад глава Комитета ВР по вопросам образования Сергей Бабак заявил о наличии в Раде инициатив об отмене ВНО, однако тогда это заявление не получило широкого резонанса.

Напомним, ранее в МОН сочли незаконным приказ киевских властей об отмене внешнего независимого оценивания (ВНО) для некоторых выпускников в столице.

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