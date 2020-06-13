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"Ложное чувство безопасности": в Минздраве рассказали, как в жару носить маски и перчатки
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения напомнили правила использования индивидуальных средств защиты от заражения коронавирусом в жару, которая в Киеве бьет рекорды.
Даже в летнюю пору правила остаются прежними, отмечают медики, а маску необходимо менять чаще (летом она увлажняется потом чаще, чем в холодную пору года).
И хотя коронавирус на поверхности маски не размножается, этого не скажешь о патогенных микроорганизмах, которые попадают из внешней среды или выдыхаемого воздуха.
Поэтому важно:
- не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;
- снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;
- не использовать одноразовые маски повторно;
- после снятия или прикосновения к использованной маске вымыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.
Что касается использования летом медицинских перчаток, то их следует применять только если есть риск контакта с биологическими жидкостями. После такого контакта перчатки следует снять и утилизировать.
Также важно помнить, что надетые перчатки создают ложное чувство безопасности, а длительное их использование может привести к раздражению кожи на руках.
«Несмотря на ослабление противоэпидемических мероприятий, для собственной безопасности следует до сих пор соблюдать физического дистанцирования (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиены рук, этикета кашля и самоизоляции в случае появления респираторных симптомов», — рекомендовали эпидемиологи.
Напомним, в Украине который день подряд фиксируются пиковые показатели роста заболеваемости COVID-19.
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