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"Ложное чувство безопасности": в Минздраве рассказали, как в жару носить маски и перчатки

14:07 13 июня 2020
«Ложное чувство безопасности»: в Минздраве рассказали, как в жару носить маски и перчатки

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения напомнили правила использования индивидуальных средств защиты от заражения коронавирусом в жару, которая в Киеве бьет рекорды.

Даже в летнюю пору правила остаются прежними, отмечают медики, а маску необходимо менять чаще (летом она увлажняется потом чаще, чем в холодную пору года).

И хотя коронавирус на поверхности маски не размножается, этого не скажешь о патогенных микроорганизмах, которые попадают из внешней среды или выдыхаемого воздуха.

Поэтому важно:

  • не касаться внешней стороны маски во время ее ношения;
  • снимать маску с резинки, не касаясь ее передней части и кожи лица;
  • не использовать одноразовые маски повторно;
  • после снятия или прикосновения к использованной маске вымыть руки с мылом или обработать их спиртосодержащим антисептиком.

Что касается использования летом медицинских перчаток, то их следует применять только если есть риск контакта с биологическими жидкостями. После такого контакта перчатки следует снять и утилизировать.

Также важно помнить, что надетые перчатки создают ложное чувство безопасности, а длительное их использование может привести к раздражению кожи на руках.

«Несмотря на ослабление противоэпидемических мероприятий, для собственной безопасности следует до сих пор соблюдать физического дистанцирования (не менее 1 метра от других людей в публичных местах), гигиены рук, этикета кашля и самоизоляции в случае появления респираторных симптомов», — рекомендовали эпидемиологи.

Напомним, в Украине который день подряд фиксируются пиковые показатели роста заболеваемости COVID-19.

Ранее американские медики-исследователи объяснили, почему нужно продолжать носить маску в условиях высокой температуры и влажности.

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