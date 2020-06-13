Общество и люди

"Всем спасибо за беспокойство": Резников обнародовал результат теста на коронавирус

Вице-премьер министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил об отрицательном тесте на коронавирус и тем самым опроверг информацию об инфицировании после поездки во Францию.

В Офисе президента сообщили, что по возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирус. У всех членов делегации отрицательные результаты тестов на COVID-19.

«Только что получил результаты теста — они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации. И обязательно берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности и будьте здоровы», — цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».

Напомним, украинскую делегацию в Париже 12 июня возглавлял вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала ранее появившуюся новость о заражении Резникова и Демченко COVID-19 информационной вспышкой.

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