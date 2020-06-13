- 20:13 На Украину надвигается циклон Octavia: дожди накроют всю страну
- 19:54 "Всем спасибо за беспокойство": Резников обнародовал результат теста на коронавирус
- 19:37 В Офисе генпрокурора ищут "крота", искавшего информацию по "делу Злочевского"
- 19:26 «Динамо» в прерванной из-за града битве дожало в Запорожье «Зарю»: видео голов
- 19:08 На Черкасщине известного коллекционера убили в его доме-музее, который потом подожгли
- 18:42 "Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов
- 18:24 По оккупированной Макеевке "прогулялся" смерч: впечатляющее видео
- 18:07 У Зеленского отреагировали на сообщения СМИ о коронавирусе в Офисе президента
- 17:53 Возврат к жесткому карантину не рассматривается, — Ляшко
- 17:36 ВНО могут перенести: главный санврач Украины выступил с заявлением
- 17:14 "Жду решений": Зеленский собрал Кабмин в связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом
- 16:58 Монахов просят не паниковать: в Греции горит Афон
"Всем спасибо за беспокойство": Резников обнародовал результат теста на коронавирус
Вице-премьер министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил об отрицательном тесте на коронавирус и тем самым опроверг информацию об инфицировании после поездки во Францию.
В Офисе президента сообщили, что по возвращению из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на коронавирус. У всех членов делегации отрицательные результаты тестов на COVID-19.
«Только что получил результаты теста — они отрицательные. Всем спасибо за беспокойство и за переживание. Все в порядке. К слову, результаты отрицательные у всех членов делегации. И обязательно берегите себя, соблюдайте все меры предосторожности и будьте здоровы», — цитирует Резникова «Интерфакс-Украина».
Напомним, украинскую делегацию в Париже 12 июня возглавлял вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.
Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала ранее появившуюся новость о заражении Резникова и Демченко COVID-19 информационной вспышкой.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Реконструкция смыта дождем": в Днепре ушла под воду улица, отремонтированная за 100 миллионов (видео)
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…