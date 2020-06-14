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Непогода в Украине оставила без света сотни населенных пунктов в девяти областях
В Украине из-за штормового ветра и ливней 348 населенных пунктов в 9 областях остались без электроснабжения.
Непогода в ночь с 13 на 14 июня обесточила села и города в Тернопольской области (83), Хмельницкой (83), Житомирской (42), Запорожской (35), Закарпатской (31), Киевской (31), Черновицкой (22), Кировоградской (15) и Днепропетровской (6).
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщили в ГСЧС Украины.
На территории 7 областей в результате непогоды упали 32 дерева, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, 3 подвала, частично повреждены кровли 12 зданий.
Кроме того, частично повреждено покрытие автодорог.
Больше всего разрушений в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Напомним, в Днепре, где за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, затопило центральную улицу Короленко. На почти отремонтированной улице смыло брусчатку и залило водой магазины. Жители областного центра считают, что виноваты забитые водостоки и водоотводы, которые не справились с ливнем.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Украине снова ожидаются дожди, грозы, град, порывистый ветер.259
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!