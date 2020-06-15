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"Буду хорошей мамой": беременная порнозвезда снялась обнажённой и нарвалась на критику хейтеро
Находясь на карантине, звезда видео для взрослых Лена Нерсесян, известная под псевдонимом Lena The Plug, продолжает, подобно многим своим коллегам, заниматься привычной деятельностью, но в онлайн-режиме: съемки, конкурсы, общение с подписчиками
Но случай Лены — но совсем обычный: в феврале девушка узнала о том, что беременна? и удивила приятной новостью своего бойфренда Адама прямо в День святого Валентина, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Star.
А в апреле поделилась с подписчиками снимками УЗИ, а также опубликовала голое фото, на котором показан ее увеличившийся животик. Лена выложила снимок в Instagram, где у неё уже 3,5 млн подписчиков. И подписала: «Два ангелочка»
.
Она ожидала сочувствия у фолловеров и радости за себя, будущую счастливую мамочку, однако столкнулась со стеной непонимания: в этот раз многие пользователи в комментариях ужаснулись фото, заявив, что ребёнку с такой родительницей придётся несладко.
«Мне жаль ребёнка, когда он вырастет и узнает правду о родителях», «Моли Бога, чтобы потом дети в школе не узнали, кто мать этого малыша», «Удали это», — пишут читатели.
С тех пор девушке регулярно приходится отбивать нападки, хотя сама она считает, что общество глубоко заблуждается на её счёт.
«Я просто не считаю, что это справедливо. Я занимаюсь сексом со своим парнем, снимаю видео и продаю, и только из-за этого я не буду хорошей мамой? <…> Мне всё равно, что они будут думать, я знаю, что стану достойной родительницей», — пишет Лена.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом случае, когда пользователи «простили» мамочке ее публикацию обнаженных снимков, да еще и готовы приплачивать за это.40
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