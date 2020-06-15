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Влаги нет: озеро Сасык-Сиваш в оккупированном Крыму раньше времени окрасилось в розовый цвет (фото)
Водный коллапс, которым пугают людей так называемые «власти» оккупированного Крыма, проявляется не только в пересохших на полуострове водохранилищах, но и в нарушении природных процессов в водоемах, не испытывающих обычно недостаток влаги.
Так, озеро Сасык-Сиваш рядом с Евпаторией раньше обычного окрасилось в розовый цвет. Причина — в отсутствии осадков, которые разбавляют соленый раствор — рапу, и не дают понижаться уровню воды, пишет КП.
«Засуха, жара, поэтому более соленые озера раньше окрасились, — цитирует издание коммерческого директора солепромышленного предприятия … В этом году выпарилось гораздо раньше».
Сасык-Сиваш расположен между городами Евпатория и Саки. Водоем от Черного моря отделяет перешеек, по которому проходит дорога. Озеро является местом рекреации благодаря лечебным грязям, а также известным местом соляного промысла.
Издание поясняет, что розовый цвет рапе придает микроскопическая водоросль Dunaliella Sallina. Она приспособилась к жизни в рапе и в период цветения выделяет бета-каротин, который окрашивает воду. По мере испарения интенсивность цвета усиливается, а сама рапа начинает источать тонкий аромат, напоминающий запах фиалки.
Теперь, при общем снижении обеспеченности полуострова водой, стоит ждать и других «сюрпризов» природы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам известной крымчанки, активистки и украинского публициста Ларисы Волошиной, в этом году из-за бесснежной зимы и жаркого лета те природные резервуары, которые всегда были наполнены водой в этот период, сейчас пустые. Через некоторое время это может вызвать более глобальные проблемы. При этом оккупационные власти винят во всем Украину и хотят, чтобы Киев открыл перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал, который до аннексии обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.104
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