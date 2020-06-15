Коронавирус подтвердили у депутата Львовского горсовета

Украина

В Львовской области, где по состоянию на утро понедельника, 15 июня, коронавирусную инфекцию подтвердили уже у 2933 человек, одной из заболевших оказалась депутат горсовета Львова Ульяна Пак.

Как пишет издание «ZAXID.NET», политик находится на самоизоляции. «Я на самоизоляции уже вторую неделю. С коллегами по фракции я не встречалась давно. Всем, с кем я коммуницировала, как и рекомендовали врачи, я сообщила, что они также должны быть на самоизоляции», — сказала журналистам Ульяна Пак и добавила, что чувствует себя нормально.

В то же время в больнице с двусторонней пневмонией находится мать депутата. Результата ПЦР-теста пока что нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», коронавирусную инфекцию подтвердили у супруги президента Елены Зеленской и «слуги народа» Максима Перебийниса.

Фото со странички Ульяны Пак в соцсетях.

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