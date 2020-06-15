Такого не было 140 лет: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Украина

В четверг, 12 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +27,9 градусов. Ранее за два июньских дня были установлены сразу четыре рекорда.



Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, среднесуточное значение на 0,1 градуса выше, чем рекорд, который был установлен в 2010 году. А климатическая норма для столицы была превышена сразу на 10 градусов.



Ранее сообщалось, что в Киеве лето бьет температурные рекорды, некоторым из которых уже более ста лет. Так, 10 июня в столице среднесуточная температура воздуха достигла +26,3°С. Это выше рекорда, установленного 135 лет назад. А киевская ночь на четверг, 11 июня, стала самой теплой за 140 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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