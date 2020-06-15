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Происшествия

Подол ушел под воду, а деревья ломались, как спички: на Киев обрушилась непогода (фото, видео)

19:51 15 июня 2020
Набережно-Крещатицкая улица

В Киеве внезапно налетевший шквалистый ветер ломал деревья в центре, а тем временем на Подоле дороги ушли под воду. Напомним, в последний раз столь сильные осадки в столице были зафиксированы 30 мая.

Так, по улице Олеговской в Шевченковском районе от упавшего дерева серьезно пострадал автомобиль, а его водитель чудом успел спастись, выскочив из машины.

Тем временем на Подоле автомобили превратились в лодки — вода достигала высоты колес.

По свидетельству водителей, дождь был такой силы, что даже открыть окно было невозможно.

В сети появились первые кадры последствий удара стихии.

Напомним, в Черновицкой области из-за бури 13 июня погиб подросток из села Киселицы. Там вышла из берегов река Путила. А на оккупированной части Донецкой области в Макеевке смерч снес крыши домов.

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