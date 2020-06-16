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Постепенный рост: в Кабмине рассказали о развитии ситуации в экономике до конца года
Несмотря на прогнозы экономистов об ожидающемся падении ВВП страны в этом году на 6−8%, премьер-министр Денис Шмыгаль предполагает, что во второй половине года экономика начнет расти.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.
В таком прогнозе правительства, по его словам, учтено падение ВВП на 4,8%.
«Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет — 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%», — сказал премьер.
При этом он напомнил, что на время карантина были закрыты 6 основных отраслей экономики — в основном это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Также на ситуацию в экономике повлиял мировой кризис, повлекший снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%".
В то же время глава правительства настроен оптимистично.
«Уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики», — уверен он.
В этом должна помочь разработанная Кабмином программа стимулирования экономики, направленная на преодоление последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.
Напомним, что согласно прогнозу МВФ, экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень раньше 2023 — 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал парламентариям от «Слуги народа» на заседании фракции обновленную Программу действий правительства. И она якобы даже не вызвала критики, так как в документе учтены практически все поправки парламентариев.3
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