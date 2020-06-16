Украина

Постепенный рост: в Кабмине рассказали о развитии ситуации в экономике до конца года

Несмотря на прогнозы экономистов об ожидающемся падении ВВП страны в этом году на 6−8%, премьер-министр Денис Шмыгаль предполагает, что во второй половине года экономика начнет расти.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

В таком прогнозе правительства, по его словам, учтено падение ВВП на 4,8%.

«Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет — 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%», — сказал премьер.

При этом он напомнил, что на время карантина были закрыты 6 основных отраслей экономики — в основном это отрасли потребления, по которым в дальнейшем идет соответствующее производство. Также на ситуацию в экономике повлиял мировой кризис, повлекший снижение спроса на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей промышленности. Соответственно, там также произошло незначительное проседание от 4% до 6%".

В то же время глава правительства настроен оптимистично.

«Уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики», — уверен он.

В этом должна помочь разработанная Кабмином программа стимулирования экономики, направленная на преодоление последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним, что согласно прогнозу МВФ, экономика Украины из-за пандемии коронавируса выйдет на докризисный уровень раньше 2023 — 2024 года, а рост украинского ВВП в ближайшие годы будет составлять около 4%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль презентовал парламентариям от «Слуги народа» на заседании фракции обновленную Программу действий правительства. И она якобы даже не вызвала критики, так как в документе учтены практически все поправки парламентариев.

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