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Коронавирус продолжает наступление: число инфицированных на Буковине превысило 4 тысячи
В Черновицкой области, которая продолжает оставаться регионом, не отвечающим требованиям Минздрава для ослабления карантинных ограничений, зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.
«На Буковине сегодня, 15 июня, официально подтверждено еще 55 случаев заражения коронавирусом», — отметил губернатор.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4019 человек.
Вместе с тем, есть и положительная динамика: в понедельник 23 жителя области выздоровели от коронавирусной болезни.
«23 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов», — отмечает Осачук.
В то же время даже простое сравнение числа выздоровевших и инфицированных показывает ситуацию с заболеванием в области.
«Думать о том, что инфекция исчезла, пока нельзя. К желанному освобождение от карантина мы еще не так близко», — грустно констатирует глава ОГА.
Напомним, что ситуация с рекордным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом вызывает озабоченность и у руководства страны: президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина определить причину ухудшения ситуации и способы ее улучшения.
В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что особое беспокойство вызывает большое количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 15 июня, в Украине подтверждены 31 810 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 901 случай с летальным исходом и 14 253 случая выздоровления пациентов.8
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!