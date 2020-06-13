26.57 / 26.79 29.77 / 30.22
Киев: +30
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Жду решений": Зеленский собрал Кабмин в связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом

17:14 13 июня 2020
Зеленский

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании в субботу, 13 июня, заявил, что ожидает от правительства прогнозов и решений в связи с рекордным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — процитировали слова Зеленского в Офисе президента.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, особое беспокойство вызывает большое количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что причин для паники нет, но предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Зеленский призвал более тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — все места, где могут быть скопления людей.

Он уточнил, что ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабмином.

Напомним, в связи с увеличением количества инфицированных, в Украине решили пробное ВНО провести дистанционно (должно было состояться 15 и 17 июня), а также отсрочить открытие кинотеатров.

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Офис президента

У Зеленского отреагировали на сообщения СМИ о коронавирусе в Офисе президента

пограничник

Польские пограничники случайно "вторглись" в Чехию и начали наводить там свои порядки

пожар

Монахов просят не паниковать: в Греции горит Афон

Стычки под зданием суда

На суде над Стерненко заметили полицейского с символикой боевиков Донбасса: сеть в гневе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер