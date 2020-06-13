Украина

"Жду решений": Зеленский собрал Кабмин в связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом

Президент Владимир Зеленский на селекторном совещании в субботу, 13 июня, заявил, что ожидает от правительства прогнозов и решений в связи с рекордным количеством лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — процитировали слова Зеленского в Офисе президента.



По словам главы Минздрава Максима Степанова, особое беспокойство вызывает большое количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что причин для паники нет, но предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

Зеленский призвал более тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — все места, где могут быть скопления людей.

Он уточнил, что ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабмином.

Напомним, в связи с увеличением количества инфицированных, в Украине решили пробное ВНО провести дистанционно (должно было состояться 15 и 17 июня), а также отсрочить открытие кинотеатров.

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