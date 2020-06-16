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На Черкасщине задержали подозреваемого в убийстве известного коллекционера
В Городище на Черкасчине задержали подозреваемого в убийстве местного жителя-краеведа, писателя, коллекционера и исследователя истории украинской Освободительной борьбы Андрея Тегерешвили. Напомним, накануне на Киевщине зарезали врача.
Как сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области, злоумышленником оказался ранее судимый мужчина, который, чтобы скрыть следы преступления, еще и поджег дом потерпевшего.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили нож с остатками крови, а опрашивая соседей, выяснили, что незадолго до преступления в дом потерпевшего заходил местный житель.
В разговоре со следователем задержанный рассказал, что в день убийства он пришел к потерпевшему попросить денег, однако тот ему отказал. Разозлившись, он нанес коллекционеру несколько ножевых ранений, а затем сбежал в соседний район, где пытался избавиться от улик. В настоящее время вещественные доказательства по уголовному производству у него изъяты.
Напомним, в июне в Фастове (Киевская область) пьяный мужчина устроил резню, в результате которой погибли три человека, а в Харькове иностранец с ножом напал на девушку.123
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