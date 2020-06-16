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Украина

Сбежал из ОРДО? Стало известно о повторном задержании участника обмена пленными

9:09 16 июня 2020
Мужчина за решеткой

На Донбассе задержали жителя Марьинки Сергея Пастухова, которого украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, и который был выдан на временно неподконтрольные территории в рамках обмена в декабре 2019 года.

Как сообщают «Донецкие новости», Пастухов переплыл пруд в районе Марьинки и оказался на подконтрольной правительству Украины территории, где и был задержан.

Мужчину передали правоохранителям, сейчас он находится в СИЗО Мариуполя. О том, что послужило причиной перехода Пастуховым линии разграничения, пока что не ясно. В то же время так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что мужчина якобы просто купался в пруду, а его «незаконно задержали».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», к организации убийства Александра Хараберюша была причастна и жительница Донецка Юлия Прасолова, которая заложила взрывчатку под его автомобиль.

В апреле 2019 года в Украине СБУ задержала семерых членов диверсионной группы, которая работала на российские спецслужбы. Организатором группы был начальник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Минаев. Диверсанты были причастны к теракту, в котором погиб Александр Хараберюш, а также к подрыву авто сотрудника Главного управления разведки Минобороны полковника Максима Шаповала.

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