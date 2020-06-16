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«Бил, пока он не захрипел»: экс-тренер Макгрегора рассказал, как наказал ирландца за избиение девушки (фото)
Бывший наставник экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовых категориях ирландца Конора Макгрегора (22 победы, 4 поражения) Джон Кавана вспомнил историю, случившуюся на заре карьеры знаменитого бойца.
«На самом деле, это звучит хуже, чем было на самом деле. Он ударил ее не в голову, а в солнечное сплетение, и она села на пол. Я воспринял это немного эмоционально, потому что она была со мной долгое время, и мы с парнями присматривали за ней. А тут пришел новичок и уложил ее, в результате чего я буквально вскипел. Тогда я сам еще дрался, или не так давно закончил, уже не помню, но я надел перчатки, вышел с ним, перевел вниз, и начал буквально выбивать из него все де**мо. Я бил его по корпусу, пока он не захрипел. После это я посмотрел на него и спросил: „Будем драться, или тренироваться?“ Начиная со следующего дня у меня не было с ним никаких проблем», — рассказал Кавана в интервью SPORTbible.
Отметим, что Кавана провел в смешанных единоборствах шесть боев, три выиграв и столько же проиграв. Последний поединок прошел 8 марта 2003 года, в котором Джон нокаутировал в первом раунде Робби Оливера.
Напомним, что свой последний бой Макгрегор провел 18 января, отправив в нокаут на 40-й секунде поединка американца Дональда Серроне. А в начале июня ирландец объявил о завершении карьеры — правда, Конор делает подобные заявления уже третий раз, поэтому многие не воспринимают его слова всерьез.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что тренера Конора Макгрегора избили в ночном клубе.9
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