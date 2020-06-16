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Сервисный центр МВД в Киеве закрыли из-за вспышки коронавируса среди сотрудников
Один из сервисных центров МВД — № 8047 на столичной улице Большая Кольцевая, 110а — открывшихся в мае после карантина, с 16 июня вновь закрыли из-за подтверждения COVID-19 у сотрудников.
«Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить соответствующие услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве», — сообщают в Министерстве внутренних дел.
Информация о дате возобновления работы данного центра будет обнародована на сайте http://kyiv.hsc.gov.ua.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МВД сообщали о запуске мобильных сервисных центров для получения услуг на местах. В частности, в таких центрах можно зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство, снять автомобиль с учета, заменить водительское удостоверение и получить права международного образца.203
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