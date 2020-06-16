Автогаз на заправках стремительно дорожает: его использование может стать невыгодным

Деньги

Весеннее снижение цен на горючее закончилось. С началом лета на украинских заправках топливо только дорожает. И если за последние две недели бензин вырос в цене всего на 7 копеек, а дизтопливо на 9 копеек, то сжиженный газ — сразу на 62 копейки. По состоянию на 15 июня в среднем по Украине стоимость бензина А-95 составляет 21,93 грн за литр, дизтоплива — 21,37 грн, сжиженного газа — 11,06 грн. Если так будет продолжаться и дальше, то вскоре водителям станет экономически не выгодно заправляться сжиженным газом. А если правительство таки введет дополнительные пошлины на импортные автогаз и дизтопливо, то эти виды топлива подорожают еще больше. Хотя уже сейчас Украина импортирует горюче по самым высоким ценам в регионе.

Цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина

По данным портала enkorr, средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от стоимости бензина марки А-95. Последний раз такое соотношение было зафиксировано в конце ноября 2018 года. После этого в течение полутора лет цена газа не превышала отметку в 50% от стоимости бензина. Среднее соотношение цен автогаза и бензина А-95 в 2018 году составляло 46,1%, а в 2019 году 42%. Считается, что когда газ стоит дороже, чем половина цены бензина, использование этого топливо начинает утрачивать свою экономическую эффективность, а после достижения уровня 60% заправляться газом становится и вовсе не выгодно.

Стоит напомнить, что розничная цена сжиженного газа начала расти в начале мая из-за резкого повышения спроса, связанного с ослаблением карантина. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%. Всего же с начала мая по 12 июня средняя розничная цена литра газа выросла на 33% или на 2,75 грн, — с 8,22 грн до 10,97 грн, в то время как цена бензина А-95 оставалась почти неизменной — около 21,90 грн за литр. Только за прошедшую неделю, с 5 по 12 июня, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек, до 10,97 грн. Наиболее существенный рост средней цены газа за этот период зафиксирован в Киеве и области — на 60 копеек за литр. И нынешняя неделя началась с нового подорожания сжиженного газа, цена которого уже превысила психологическую отметку в 11 гривен за литр.

Однако вскоре цены на сжиженный газа, а вместе с ним и на дизельное топливо могут резко вырасти. Более того, закупочные цены на дизтопливо и автогаз в Украине могут стать максимальными в Европе — в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании.

Напомним, что еще в феврале в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ) поступила совместная жалоба группы «Приват» и НАК «Нафтогаз Украины», требующих ввести пошлины в отношении поставок дизельного топлива и сжиженного газа из России. Предварительное заседание МКМТ по рассмотрению этой жалобы состоялось еще в марте нынешнего года. Тогда комиссия, не увидев оснований для начала расследования, предложила заявителям предоставить дополнительные данные и аргументы. Окончательное решение по этой жалобе должно было выноситься 22 мая. Однако МКМТ отложила принятие решения на июнь. Эксперты отмечают, что сейчас идет активное лоббирование введения ограничительных пошлин. А они немалые. Первоначально пошлины составят 8,46% с ежегодным повышением их размера на 4,24%, то есть с 8,46% в 2020 году до 25,4% с 1 января 2024 года. Естественно, что в случае введения пошлин цены резко пойдут вверх, причем не зависимо от того, откуда горючее импортируется. Да и отечественные производители повысят цены на свою продукцию.

И если подорожание сжиженного газа ударит в первую очередь по рядовым гражданам, то рост цены дизтоплива негативно отразится на всем аграрном секторе Украины и, как следствие, приведет к подорожанию сельхозподукции.

«Любое повышение пошлин приведет к увеличению стоимости дизельного топлива, а любое увеличение стоимости дизельного топлива понизит рентабельность сельхозпроизводителя, — сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев. - В то время, когда сельхозпроизводитель и так находится без поддержки государства и в неизвестных турбулентных экономических условиях».

«Введение пошлин ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов»

Эксперты отмечают, что, но юридических ни экономических оснований для введения пошлин нет.

«Мы подробнейшим образом изучали поданную в комиссию жалобу и пришли к выводу, что там действительно нет никаких оснований для проведения этого расследования, — рассказал «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. — Потому что те данные, которые приведены в жалобе, в большинстве моментов либо не соответствуют действительности, либо являются откровенной подтасовкой фактов.

Например, самый явный пример манипуляции — это сроки субсидирования Россией своих производителей. Дело в том, что наше законодательство требует проведения расследования в том случае, если убытки отечественных компаний от каких-либо не конкурентных действий прослеживались на протяжении трех лет. Однако механизм обратного акциза, который применяется в РФ для регулирования цен на бензин и дизтопливо на их внутреннем рынке, был введен только в нынешнем году. Суть этого механизма в том, что, если мировые цены на нефть высокие, федеральный бюджет выплачивает производителям часть премии, которую российские нефтяные компании теряют, не поднимая цены на внутреннем рынке. В противном случае, если цены на бензин на внутреннем рынке РФ выше экспортных, нефтяные компании сами перечисляют деньги в бюджет. Однако этот механизм не имеет отношения к стимулированию экспорта топлива из России. К тому же он работает только полгода и никакого влияния на украинский рынок не оказывает.

Более того, статистика показывает, что российское горючее — и сжиженный газ, и дизельное топливо — приходит в Украину по ценам выше, чем на мировом рынке. Согласно статистике, таможенные цены на российское дизтопливо в 2017—2019 годах были выше мировых: в 2017 году — на 16 долларов за тонну; в 2018 году — на 22 доллара за тонну, в 2019 году — на 27 долларов за тонну. Если бы закупочные цены были ниже мировых, вот это был бы демпинг. То есть если бы мы видели, что российские цены ниже мировых, ниже рыночных, тогда, безусловно, было бы что расследовать. Но цены, наоборот, высокие, то есть мы покупаем топливо в России очень дорого. Поэтому о каком-то демпинге точно нечего говорить.



Проблема еще в том, что отечественные производители, лоббирующие введение импортных пошлин, не в состоянии самостоятельно обеспечить внутренний рынок горючим. В нынешнем году украинским НПЗ принадлежит всего 14% рынка дизельного топлива. «Укртатнафта» имеет планы по увеличению переработки в полтора раза — с 3−3,5 млн тонн сейчас до 5 млн тонн. Правда, сроки наращивания мощностей пока не известны. То есть даже после модернизации будет не 14%, а 21% рынка. Но нюанс в том, что и сейчас кременчугское дизельное топливо отрывают с руками, рынок готов брать украинское дизтопливо, но достаточного объема нет и в обозримой перспективе не будет. Именно поэтому трейдеры вынуждены искать свободные ресурсы, в том числе и в России. Но при этом мы все равно покупаем дизтопливо по самым высоким ценам в регионе, потому что импортозависимые страны всегда платят дороже.

Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", — подытожил Сергей Куюн.

А тем временем в Украине начался рост курса доллара, что также может привести к подорожанию горючего. Ведь нефтетрейдеры закупают импортные нефтепродукты за валюту, приобретаемую на украинском межбанковском валютном рынке. Соответственно, все свои расходы, связанные с курсовыми колебаниями, они закладывают в стоимость горючего на заправках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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