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«Нельзя клеймить»: в «Современнике» сделали официальное заявление о ДТП с Ефремовым
Российский театр «Современник», с которым сотрудничает актер Михаил Ефремов, опубликовал официальное заявление по поводу смертельного ДТП.
«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей „Современника“ — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — говорится в заявлении.
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В театре принесли соболезнования родственникам погибшего Сергея Захарова и пожелали им «сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем».
«Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — подытожили коллеги Ефремова.
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