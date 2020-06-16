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Украина

Рада урегулировала процедуру признания лиц без гражданства: что предусматривает закон

12:48 16 июня 2020
Рада

Во вторник, 16 июня, на заседании Верховной Рады нардепы приняли во втором чтении законопроект № 2335 — он регулирует процедуру признания людей лицами без гражданства.

За законопроект проголосовал 331 народный депутат.

Документ разработали в результате того, что 11 января 2013 года Украина присоединилась к Конвенции о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства. Новые международные обязательства потребовали урегулирования статуса лиц без гражданства, которые находятся на территории страны.

Утверждается, что создание процедуры признания лицом без гражданства позволит:

  • законно находиться на территории Украины;
  • получить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины (вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу);
  • получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более двух лет.

Нардепы утвердили и предоставление права на бесплатную вторичную правовую помощь обратившимся с заявлением о признании лицом без гражданства. А изменения, которые проект внес в закон «О занятости населения», дают возможность людям без гражданства официально трудоустроиться.

Напоминаем, ранее стало известно, кто в Украине не сможет получить двойное гражданство.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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