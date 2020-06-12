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Никаких паспортов РФ: стало известно, кто не сможет получить двойное гражданство
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал предлагавшееся президентом Владимиром Зеленским введение двойного гражданства в Украине, перечислив при этом категории граждан, которых такая законодательная инициатива не должна затрагивать.
Свою точку зрения главный дипломат страны изложил в эфире ток-шоу «Право на владу».
«Что касается двойного гражданства, этот вопрос вызывает дискуссии. Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с 90-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация коренным образом изменилась. Давайте смотреть правде в глаза. Миллионы украинцев за это время по разным причинам уехали за границу. В то же время, они хотят оставаться гражданами Украины», — сказал Кулеба.
При этом он привел пример из своей практике: работая послом в Страсбурге, во Франции, он взаимодействовал с украинцами, которые уже перешли во французское гражданство, так как не могли иметь два паспорта.
При этом они передавали деньги на Родину, были волонтерами и поддерживали Украину. Миллионы из них помогали Украине в самые тяжелые минуты.
«Почему мы лишаем этих людей возможности быть нашими гражданами?», — спросил Кулеба.
В то же время глава МИД подчеркнул, что двойное гражданство недопустимо для госслужащих и представителей власти, а также обладателей паспортов РФ.
«В то же время, я полностью поддерживаю то, что, во-первых, два паспорта недопустимые для госслужащих, для представителей власти. И во-вторых, безусловно, никакого двойного гражданства с государством-агрессором. И можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Также Кулеба еще раз повторил свое мнение о том, что его задача как министра иностранных дел, найти альтернативное решение этой проблеме, чтобы представители украинской диаспоры за границей чувствовали себя комфортно.
«Я хочу подчеркнуть: я не представляю здесь позицию государства, комментируя это. Я как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, чтобы в украинцев, которые рассыпаны сейчас по всему миру, была возможность не разрывать связь с родиной», — сказал Дмитрий Кулеба.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае Верховная рада сняла с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве. По словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, данный документ нарушает Конституцию и легализирует российские паспорта, поэтому нуждается в доработке.50
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