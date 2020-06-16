Здоровье и медицина

В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин: что попадает под запрет

Во вторник, 16 июня, на внеочередном заседании региональная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения в Ивано-Франковской области.

Как сообщает в своем Facebook горсовет Ивано-Франковска, комиссия решила принять на территории области следующие меры:

Приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Приостановить деятельность учреждений культуры, в том числе по приему посетителей по решению собственника (органа управления), это касается и культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного лица на 5 кв. метрах площади помещения, где будет проводиться мероприятие.

Разрешить проведения религиозных мероприятий из расчета не более одного лица на 10 кв.м.

Как сообщалось ранее, министр Степанов заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине зафиксировали не из-за увеличения количества тестов.

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