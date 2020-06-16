Украина

В одной из частных военных компаний России, которая обслуживает интересы монополиста «Газмпрома» в Ливии, перестали набирать россиян, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, а также украинцев — выходцев из Донбасса. Ранее сообщалось, что наемников ЧВК Вагнера обвинили в применении химоружия в Ливии.

Как сообщает «Информационное сопротивление», это может свидетельствовать о подготовке к активизации боевых действий на востоке Украины.

«Учитывая, что ЧВК „Редут“ ранее не была замечена в подобного рода кадровой „дискредитации“, есть все основания полагать, что ее руководители получили четкий сигнал сверху. Ведь не секрет, что бойцы российских ЧВК в определенном смысле являются резервом на случай активизации боевых действий на Донбассе», — отмечают в «ИС» и напоминают о недавнем визите в Донецк одного из идеологов «русского мира» и «экс-премьера ДНР» Александра Бородая.

В «ИС» отмечают, что целью визита Бородая был набор людей в Ливию, но вполне возможно, что данная информация играла роль прикрытия: «Из этого, а также из обрастающих новыми деталями инсайдов о готовящейся поездке Суркова на Донбасс, можем сделать вывод, что нас ждет во всех отношениях нескучное лето».

Также уточняется, что ранее в данной ЧВК половина наемников были либо выходцами с Донбасса, либо россиянами воевавшими там. Теперь же полусотне бойцов из этих категорий, которые находятся в Ливии, не будут продлевать контракт — они попадают под ближайшую ротацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Ливии срочно эвакуировали около 1500−1600 наемников из ЧВК Вагнера — их вывезли самолетами, которые привезли боеприпасы и вооружение.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter