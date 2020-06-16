- 14:33 Российская ЧВК внезапно перестала нанимать воевавших на Донбассе боевиков: озвучен тревожный прогноз
- 14:28 Шмыгаль хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима
- 14:20 Проверка на коронавирус: стало известно, во сколько обойдется ПЦР-тестирование
- 13:59 Названа возможная дата открытия детских лагерей в Украине
- 13:58 Пьяные военные устроили стрельбу возле детского центра в Одессе: детали и фото происшествия
- 13:40 Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили новое подозрение
- 13:39 В Ивано-Франковской области решили ужесточить карантин: что попадает под запрет
- 13:36 Насиловал маленьких дочь и пасынка: в Одессе суд объявил приговор педофилу
- 13:33 Вместо министра культуры Ткаченко в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Денис Маслов
- 13:18 Бывшей «Мисс Колумбии» ампутировали ногу – она показала фото из больницы
- 13:17 «Отобрало дар речи»: ONUKA впервые рассказала о беременности
- 13:10 Россия засекретила данные о поставках газа в ОРДЛО
Российская ЧВК внезапно перестала нанимать воевавших на Донбассе боевиков: озвучен тревожный прогноз
В одной из частных военных компаний России, которая обслуживает интересы монополиста «Газмпрома» в Ливии, перестали набирать россиян, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, а также украинцев — выходцев из Донбасса. Ранее сообщалось, что наемников ЧВК Вагнера обвинили в применении химоружия в Ливии.
Как сообщает «Информационное сопротивление», это может свидетельствовать о подготовке к активизации боевых действий на востоке Украины.
«Учитывая, что ЧВК „Редут“ ранее не была замечена в подобного рода кадровой „дискредитации“, есть все основания полагать, что ее руководители получили четкий сигнал сверху. Ведь не секрет, что бойцы российских ЧВК в определенном смысле являются резервом на случай активизации боевых действий на Донбассе», — отмечают в «ИС» и напоминают о недавнем визите в Донецк одного из идеологов «русского мира» и «экс-премьера ДНР» Александра Бородая.
В «ИС» отмечают, что целью визита Бородая был набор людей в Ливию, но вполне возможно, что данная информация играла роль прикрытия: «Из этого, а также из обрастающих новыми деталями инсайдов о готовящейся поездке Суркова на Донбасс, можем сделать вывод, что нас ждет во всех отношениях нескучное лето».
Также уточняется, что ранее в данной ЧВК половина наемников были либо выходцами с Донбасса, либо россиянами воевавшими там. Теперь же полусотне бойцов из этих категорий, которые находятся в Ливии, не будут продлевать контракт — они попадают под ближайшую ротацию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Ливии срочно эвакуировали около 1500−1600 наемников из ЧВК Вагнера — их вывезли самолетами, которые привезли боеприпасы и вооружение.134
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Российская ЧВК внезапно перестала нанимать воевавших на Донбассе боевиков: озвучен тревожный прогноз
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!