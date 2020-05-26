Российских наемников из ЧВК "Вагнера" спешно эвакуировали из Ливии, — СМИ

Мир

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера, успевшие «прославиться» в Ливии применением химического оружия, спешно покинули зону боевых действий на западе страны.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Салема Алайвана — мэр ливийского города Бани-Валид (в 150 км к юго-востоку от Триполи).

По его словам, россиян вывезли на трех самолетах.

По информации издания Aljazeera, ссылающегося на проправительственные силы, около 1500−1600 наемников бежали с линии фронта в Бани-Валид. Отмечается, что накануне в аэропорту города приземлились семь грузовых самолетов, которые привезли боеприпасы и вооружение и эвакуировали российских боевиков.

Между тем агентство AFP сообщило о сотнях наемников ЧВК Вагнера, которых перебрасывают с южного фронта близ Триполи. При этом оно напомнило, что по данным правительственных сил, близ Бени-Валида базировались от 1500 до 1600 «вагнеровцев». По информации AFP, для передислокации был задействован военный самолет разработки ОКБ имени Антонова. Конечная цель переброски при этом не называлась.

Представители сил Хафтара информацию пока не подтвердили.

Как известно, силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в последние недели добились значительных успехов в боях со сторонниками «Ливийской национальной армии». Как 18 мая сообщил глава ПНС Фаиз Сарадж, правительственные силы взяли под контроль ключевую тыловую авиабазу Эль-Ватыя в 140 километрах к юго-западу от Триполи, с 2014 года использовавшуюся сторонниками Хафтара. База имела стратегическое значение. Кроме того, 21 мая сообщалось, что за двое суток Военно-воздушные силы Ливии при помощи турецких ударных дронов Bayraktar TB2 уничтожили несколько российских ЗРК Панцирь-С1.

Video showing one of many air rescue/evacuation ops. today for Haftar foreign mercenaries, protected by Pentsir air defence sys. in the city of Benwalid after their defeat South #Tripoli, initial reports say they are the Wagner group pic.twitter.com/jqA1hSIztP — Taher EL-Sonni طاهر السني (@TaherSonni) May 25, 2020

Напомним, что в Ливии после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Находящееся в Триполи международно признанное Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь часть страны.

Соперник Сараджа — в прошлом соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования оказывают серьезное давление на ПНС. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что противостоящие друг другу в Ливии стороны пытались найти пути для примирения в Москве. Но проходившая при посредничестве России и Турции встреча не принесла результатов: Хафтар отказался в итоге подписывать соглашение с Сараджем и объявил о «решимости сражаться до достижения победы». Глава ПНС свою подпись под предложенным документом поставил.

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