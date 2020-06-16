Происшествия

В Берегово на Закарпатье произошел курьезный случай с банкоматом — местному жителю вместо нужной суммы устройство одного из банков выдало в 10 раз больше. Отметим, мошенники прибегают к различным приемам, чтобы через банкоматы опустошать чужие банковские карты.

Береговская история наоборот о порядочности и честности человека.

Все началась с того, что мужчине по имени Сергей нужно было снять восемь тысяч гривен.

За первую транзакцию банкомат выдал ему 40 купюр по 100 гривен. Во время второй операции Сергей получил 40 купюр номиналом в 1000 гривен.

Мужчина сразу же позвонил на горячую линию банка.

Там ему сообщили, что такое произошло из-за ошибки при пополнении — номинал в 1000 гривен новый и возможно просто присутствовала ошибка.

Сергея поблагодарили за честность и возврат денег, передает mukachevo.net.

Напомним, недавно полиция поймала двух иностранных «туристов», которые подорвали банкомат в Черкасской области. Проверяется причастность задержанных к другим подрывам банкоматов на территории Украины.

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