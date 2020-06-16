Украина

Стало известно, во сколько Украине обошлась отмена пробного ВНО, но как вернуть за него деньги — никто не знает

В бюджет Украины за проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое в этом году проходит в режиме онлайн, участники уплатили более 53 миллионов гривен.



Около 27 миллионов гривен уже были использованы на подготовку пробного тестирования, сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

По ее словам, сейчас УЦОКО и региональные центры оценивания качества образования столкнулись с проблемой возвращения средств за пробное ВНО из-за ряда факторов, одним из которых является большие трудовые затраты и нехватка бухгалтеров в региональных центрах.

«Сейчас существующие порядки (возврат средств — ред.) предусматривают, что каждая выплата возвращается индивидуальным платежом, у нас нет автоматической системы возврата средств. Каждый участник должен подать заявление на возврат средств. Бухгалтер на каждого участника должен сделать отдельное платежное поручение, вручную ввести в систему. Если мы говорим о региональных центрах, то в региональных центрах работает по 1−2 бухгалтера, соответственно мы посчитали среднюю продолжительность оформления такого ручного платежа, и понимаем, что в среднем один региональный центр мог бы обрабатывать такие платежи около трех лет, потому что у нас большое количество зарегистрированных участников в регионах и каждый платеж оформлялся бы отдельно», — цитирует Вакуленко «Укринформ».

Кроме того, еще одна проблема заключается в том, что у большинства участников ВНО нет банковских карт и соответственно платежных реквизитов, оплаты проводились через банки. Теперь деньги должны быть перечислены родителям или его опекунам выпускников.

При этом Вакуленко добавила, что пока не определено, из каких источников будут возвращать те средства за пробное ВНО, которые УЦОКО уже использовал, но предварительно механизм возвращения средств предусматривал, что они будут идти из фонда борьбы с COVID-19.

Чиновница также отметила, что основную сессию ВНО в режиме онлайн провести невозможно. Это связано в том числе и с работой серверов и с защитой персональных данных при определенных онлайн-операциях, результатов тестирования



Напомним, пробное ВНО, запланированное на 15 и 17 июня и отмененное Кабмином из-за ситуации с коронавирусом, можно пройти онлайн. В понедельник, 15 июня, должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку и литературе. Пробное ВНО по другим предметам запланировано 17 июня.

Основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля.

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