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Спорт

Сборная Украины сыграет с Россией в отборе на ЧЕ-2022 (фото)

20:55 16 июня 2020
Сборная Украины по гандболу

Мужская сборная Украины по гандболу узнала соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы-2022. Как сообщает страница Федерации гандбола Украины в Facebook, наши ребята, которых «жеребили» из третьей корзины, оказались в третьей группе в одной компании с двукратными чемпионами мира Россией, а также Чехией и Фарерскими островами.

Команды, которые займут первые два места в группах и четыре лучшие из тех, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства. Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020-го по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Добавим, что финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022-го в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяевами турнира, а также действующий чемпион Европы испанцы и серебряные призеры последнего европейского первенства хорваты.

Отметим, что на Евро-2020 сборные Украины и России прекратили борьбу на предварительной стадии, не одержав ни одной победы, а Чехия вышла в основной раунд, где заняла последнее место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская гандболистка Дарья Стаценко решила принять гражданство России.

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