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Неадекватный мужчина остановил "красную" ветку метро в Киеве: подробности ЧП (видео)
Во вторник, 16 июня, в Киеве остановилось движение на красной ветке метро из-за поведения мужчины с ножом. Ранее поножовщина между между пассажирами киевской подземки произошла на станции «Контрактовая площадь».
Сегодняшний инцидент начался с того, что мужчина с ножом на станции «Берестейская» сначала угрожал убить себя, а затем прямо с перрона забежал в тоннель.
Движение вагонов работники метрополитена сразу приостановили, а полицейские в течение получаса разыскали неадекватного пассажира. На станциях собрались толпы людей, произошла давка.
В полиции сообщили, что нашли мужчину с ранением живота в тоннеле станции метро «Шулявская», а на место происшествия вызвали врачей.
Личность странного пассажира сразу установить не удалось. Мужчина не шел на контакт и не отвечал на вопросы. На вид ему 30 лет, при нем нет никаких документов.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого ЧП. Позже от очевидцев стало известно, что мужчину госпитализировали в больницу № 9.
Очевидцы сообщают, что ждали поезд больше 40 минут и то, что мужчина был без маски.
Видео опубликовал «ДТП.Киев».
Напомним, 1 июня в Киеве из-за угрозы взрыва моста Метро останавливалось движение поездов на красной ветке подземки. На участке метрополитена от «Арсенальной» до «Дарницы» движение было полностью перекрыто. Полиция задержала «минера».103
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