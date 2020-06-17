Секс-гигант черепаха Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе (видео)

Мир

Одержимый сексом самец черепахи Диего, который спас свой вид от вымирания, став отцом 800 детенышей, возвращен на свой родной остров после десятилетий жизни в неволе.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Пауло Проано.

#Galápagos | #DiegoVuelveACasa después de más de 80 años. Él, junto a sus compañeras cumplió la misión de salvar su especie.

Lee más en https://t.co/A2uo3nkvhr pic.twitter.com/eoxyLR1SBC — Parque Galápagos (@parquegalapagos) June 16, 2020

Диего был отправлен из племенной программы Галапагосского национального парка на Санта-Крус в отдаленную и необитаемую Эспаньолу.

«Мы закрываем важную главу в управлении парком. 15 черепах из Эспаньолы, включая Диего, возвращаются после десятилетий размножения в неволе и спасения их вида от вымирания. Ваш остров приветствует вас с распростертыми объятиями», — цитирует твит Проано издание National Geographic.

Diego regresó hoy a su ambiente natural en la isla Española del archipiélago de Galápagos, tras décadas de reproducirse en cautiverio para salvar a su especie.



La tortuga gigante más de 100 años tuvo alrededor de 800 crías.

¡Bien hecho Diego! https://t.co/jUgRnJFTVs pic.twitter.com/SA7bQz7GxG — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) June 15, 2020

Теперь «плейбой», ставший отцом около 800 черепашек, будет жить на вулканическом острове Эспаньола — наиболее южном из островов Галапагос. Вдали от дома Диего провёл 87 лет. Вместе с ним на волю выпустили ещё 14 черепах.

Издание поясняет, что Диего относится к подвиду Chelonoidis hoodensis, который обитает только на одном галапагосском острове — Эспаньола (Isla Española). Этот вид открыли примерно 50 лет назад, и оказалось, что он находится под угрозой вымирания: на Эспаньоле оставалось всего два самца и 12 самок. Тогда ученые запустили международную кампанию по поиску представителей Chelonoidis hoodensis.

Одну такую черепаху нашли в зоопарке Сан-Диего. По всей видимости, ее перевезли в рамках одной из научных экспедиций первой половины XX века. Черепахе дали имя Диего. В 1976 году животное оказалось на галапагосском острове Санта-Фе, став участником программы по разведению представителей вида в неволе.

Большая часть появившихся на свет черепах отправлялась на Эспаньолу, а в 2010 году ученые решили оценить эффективность природоохранной программы. По результатам генетического анализа выяснилось, что 40% обитающих на Эспаньоле галапагосских черепах являются прямыми потомками Диего. В общей сложности за три десятка лет он стал отцом 800 детей.

Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020

Диего весит 80 килограмм, он около 90 сантиметров в длину, а его рост, если он вытянет ноги и шею, достигает полутора метров. Ученые оценивают возраст Диего примерно в 100 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нередко черепахи чувствуют себе комфортно и в неволе: некоторых добросердечные хозяева охотно берут их с собой на прогулку, даже вопреки запретам правительства.

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