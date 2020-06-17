26.64 / 26.87 29.83 / 30.31
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Секс-гигант черепаха Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе (видео)

0:58 17 июня 2020
Диего

Одержимый сексом самец черепахи Диего, который спас свой вид от вымирания, став отцом 800 детенышей, возвращен на свой родной остров после десятилетий жизни в неволе.

Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Эквадора Пауло Проано.

Диего был отправлен из племенной программы Галапагосского национального парка на Санта-Крус в отдаленную и необитаемую Эспаньолу.

«Мы закрываем важную главу в управлении парком. 15 черепах из Эспаньолы, включая Диего, возвращаются после десятилетий размножения в неволе и спасения их вида от вымирания. Ваш остров приветствует вас с распростертыми объятиями», — цитирует твит Проано издание National Geographic.

Теперь «плейбой», ставший отцом около 800 черепашек, будет жить на вулканическом острове Эспаньола — наиболее южном из островов Галапагос. Вдали от дома Диего провёл 87 лет. Вместе с ним на волю выпустили ещё 14 черепах.

Издание поясняет, что Диего относится к подвиду Chelonoidis hoodensis, который обитает только на одном галапагосском острове — Эспаньола (Isla Española). Этот вид открыли примерно 50 лет назад, и оказалось, что он находится под угрозой вымирания: на Эспаньоле оставалось всего два самца и 12 самок. Тогда ученые запустили международную кампанию по поиску представителей Chelonoidis hoodensis.

Одну такую черепаху нашли в зоопарке Сан-Диего. По всей видимости, ее перевезли в рамках одной из научных экспедиций первой половины XX века. Черепахе дали имя Диего. В 1976 году животное оказалось на галапагосском острове Санта-Фе, став участником программы по разведению представителей вида в неволе.

Большая часть появившихся на свет черепах отправлялась на Эспаньолу, а в 2010 году ученые решили оценить эффективность природоохранной программы. По результатам генетического анализа выяснилось, что 40% обитающих на Эспаньоле галапагосских черепах являются прямыми потомками Диего. В общей сложности за три десятка лет он стал отцом 800 детей.

Диего весит 80 килограмм, он около 90 сантиметров в длину, а его рост, если он вытянет ноги и шею, достигает полутора метров. Ученые оценивают возраст Диего примерно в 100 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нередко черепахи чувствуют себе комфортно и в неволе: некоторых добросердечные хозяева охотно берут их с собой на прогулку, даже вопреки запретам правительства.

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Диего

Секс-гигант черепаха Диего вернулся домой после десятилетий жизни в неволе (видео)

«Дизель Шоу»

В "Дизель Шоу" резко ответили "Кварталу" на попытку оправдаться за плагиат

Владимир Ярославский

Вторая волна карантина нас обанкротит: известный ресторатор сделал неожиданное признание

Михаил Ефремов

Адвокат Ефремова объяснил, почему актер напился перед смертельным ДТП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер