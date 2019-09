Просто хотел денег на пиво: болельщик «случайно» собрал миллион долларов на благотворительность

В США футбольный болельщик собрал миллион долларов для детской больницы. Это получилось почти случайно — на самом деле он просто хотел получить несколько десятков долларов себе на пиво, пишет «Нож».

Сообщается, что 24-летний Карсон Кинг 14 сентября пришел на матч студенческой лиги NCAA между командами «Айова Хоукайс» и «Айова Стейт Сайклонс». Пришел с плакатом, на котором было написано: «[Мои] запасы [пива марки] Busch Light нуждаются в пополнении». Там же Кинг указал свой аккаунт в платежной системе Venmo.

Игру показывал крупнейший американский спортивный канал ESPN. Перед матчем на канале транслировали шоу «College GameDay», в ходе которого ведущие делали включения со стадиона. В одно из них попал Кинг со своим плакатом — его довольно долго показывали на всю страну в толпе других болельщиков.

Кинг не знал, что его показали по национальному телевидению, и удивился, когда уже через полчаса сумма пожертвований превысила 400 долларов. По его словам, когда «сотни начали превращаться в тысячи», он понял, что может сделать «что-нибудь более особенное, чем покупка пива». Он посоветовался со своей семьей и принял решение передать деньги местной больнице, над которой шефствует Университет штата Айова.

Через несколько дней об акции узнали в платежной системе Venmo и в пивной компании, производящей Busch Light. Обе организации пообещали, что со своей стороны каждая из них перечислит больнице такую же сумму, которую соберет Кинг.

