- 04:44 Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов
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Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов
Появлением тараканов большого размера вряд ли можно удивить жителей тропической страны или людей, путешествующих в известными своей антисанитарией поездах.
Но вот в «обычном» украинском городе нашествие усатых черных страшилищ не может не вызывать ужаса и отвращения.
Об этом написала жительница Черкасс Татьяна в одной из групп в соцсети.
«Никогда не думала, что буду свидетелем такого. Но… наш двор кишит тараканами. Днём, конечно, их не видно, но как только темнеет, со всех щелей начинают вылазить гигантские тараканы. Я впервые вижу таких черных и огромных тараканов. Они везде: на дорогах, на стенах, возле подъездов», — пишет пользовательница Facebook.
По ее словам, тараканы быстро размножаются, а их реальный размер трудно передать на фото: на самом деле они достигают размеров в пять сантиментов и больше, при этом это не маленькие рыжие жучки, а огромные черные тараканищи.
Читатели страницы Татьяны также поражаются огромным жучищам, приходя в ужас от их размеров и предлагая свои советы по избавлению от насекомых.
В то же время старший преподаватель кафедры биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, этномолог Ольга Зубенко, к которой обратилось за комментарием местное издание, уверена, что в Черкассах еще с послевоенных лет не регистрировали случаи массового появления больших черных тараканов. И их появление в наши дни — скорее всего, связано с санитарным состоянием города и появлением в каких-то местах незапланированных свалок. Еще одной причиной эксперт считает теплую зиму и нестандартные температуры.
«Бороться с такими тараканами довольно трудно», — отмечает ученая.
С подобными выводами соглашается и дезинсектор управляющей компании Анатолий Глухов: по его словам, на указанных Татьяной улицах «обработку» уже провели, а в том, что она, возможно, не дала результатов, нет ничего удивительного: для вывода тараканов обработки одной улицы или отдельного помещения недостаточно — результативная работа должна быть комплексной, ею должно заняться все население.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России для борьбы с тараканами даже организовывают крестные ходы — обычная обработка дворов и улиц уже мало помогает. Неужели в Черкассах также придется применять подобные методы?52
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