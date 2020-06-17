Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов

Наука и технологии

Появлением тараканов большого размера вряд ли можно удивить жителей тропической страны или людей, путешествующих в известными своей антисанитарией поездах.

Но вот в «обычном» украинском городе нашествие усатых черных страшилищ не может не вызывать ужаса и отвращения.

Об этом написала жительница Черкасс Татьяна в одной из групп в соцсети.

«Никогда не думала, что буду свидетелем такого. Но… наш двор кишит тараканами. Днём, конечно, их не видно, но как только темнеет, со всех щелей начинают вылазить гигантские тараканы. Я впервые вижу таких черных и огромных тараканов. Они везде: на дорогах, на стенах, возле подъездов», — пишет пользовательница Facebook.

По ее словам, тараканы быстро размножаются, а их реальный размер трудно передать на фото: на самом деле они достигают размеров в пять сантиментов и больше, при этом это не маленькие рыжие жучки, а огромные черные тараканищи.

Читатели страницы Татьяны также поражаются огромным жучищам, приходя в ужас от их размеров и предлагая свои советы по избавлению от насекомых.

В то же время старший преподаватель кафедры биологии, экологии и агротехнологий ЧНУ имени Богдана Хмельницкого, этномолог Ольга Зубенко, к которой обратилось за комментарием местное издание, уверена, что в Черкассах еще с послевоенных лет не регистрировали случаи массового появления больших черных тараканов. И их появление в наши дни — скорее всего, связано с санитарным состоянием города и появлением в каких-то местах незапланированных свалок. Еще одной причиной эксперт считает теплую зиму и нестандартные температуры.

«Бороться с такими тараканами довольно трудно», — отмечает ученая.

С подобными выводами соглашается и дезинсектор управляющей компании Анатолий Глухов: по его словам, на указанных Татьяной улицах «обработку» уже провели, а в том, что она, возможно, не дала результатов, нет ничего удивительного: для вывода тараканов обработки одной улицы или отдельного помещения недостаточно — результативная работа должна быть комплексной, ею должно заняться все население.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России для борьбы с тараканами даже организовывают крестные ходы — обычная обработка дворов и улиц уже мало помогает. Неужели в Черкассах также придется применять подобные методы?

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