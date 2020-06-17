Происшествия

Мужчина догнал и остановил машину с водителем, который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео

В Харькове, как недавно и в Одессе, водителю стало плохо прямо во время движения — неуправляемую машину помог остановить выскочивший из своего авто мужчина.

Видео ЧП на улице Клочковской в сеть выложил ресурс «ХС-Харьков». Сообщается, что мужчина за рулем потерял сознание прямо во время движения. Его машина на небольшой скорости начала ехать через развязку на запрещающий сигнал светофора.

«Водитель ехавшего рядом авто увидел эту ситуацию, вышел из своей машины, догнал „Жигули“ и остановил. На место сразу вызвали скорую помощь, с мужчиной все хорошо», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у водителя в Одессе, которому стало плохо за рулем, был инсульт — 48-летний мужчина умер в больнице.

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