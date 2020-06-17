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Гламур

Племянница Софии Ротару с молодым мужем наслаждаются медовым месяцем (фото)

9:30 17 июня 2020
Соня Кей

Певица Соня Кей (Sonya Kay), раскрывшая подробности свадьбы с Олегом Петровым, показала, как они с любимым проводят медовый месяц. Молодожены отправились в романтическое путешествие в Карпаты. Пара остановилась в Буковеле. На своей странице в Instagram племянница Софии Ротару поделилась снимками с молодым мужем.

«Души не стареют, они либо рождаются старыми, или остаются юными навсегда», — размышляет под фото Соня Кей.

Новоиспеченный муж, хоккеист Олег Петров также поделился романтичным фото.

«Вода — существо. Тонкое и могущественное, как водопад, жестокое и своенравное, как океан, невозмутимое и таинственное, как море, спокойное и гладкое, как озеро, неостановимое и прозрачное, как река. Но чего в ней больше? Мужского или женского?», — подписал он снимок.

Напомним, Соня Кей и Олег Петров поженились 7 июня. Скромная свадьба прошла в Киеве. Певица отказалась от пышного торжества из-за внезапной смерти отца.

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