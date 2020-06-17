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Мощный торнадо повредил дома на Херсонщине: фото и видео происшествия
Последнее время практически по всей Украине гремят грозы, местами — с градом, а в Херсонской области — и с торнадо.
Как передает «Грин Пост», на Херсонщине уже второй раз за июнь месяц люди наблюдали смерчи. Накануне разрушительный торнадо промчался по Новотроицкому району, где повредил 12 домов в поселке городского типа Сивашское.
Стихия буйствовала в населенном пункте 10 минут, однако успела наделать немало бед. Некоторые постройки были разрушены, а деревья повалены.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области ливни стали причиной затопления села Новошин в Долинском районе — местные жители выкладывали фотографии, на которых видно, что улицы населенного пункта превратились в реки.
Фото Валерия Воробьева.
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