Именинник Дмитрий Комаров похвастался особенным подарком от жены (фото, видео)

Гламур

Ведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, сегодня, 17 июня, отмечает день рождения. Телепутешественнику исполняется 37 лет. Отмечать он начал еще ночью с коллегами «1+1» на съемочной площадке. Первыми именинника поздравили Алла Мазур, Лидия Таран, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, а также звездные друзья Екатерина Кухар, Станислав Боклан и многие другие.

Особенный подарок для мужа подготовила красавица-жена Александра Кучеренко. Она испекла праздничный торт и преподнесла Дмитрию, который за время карантина соскучился по путешествиям, авиабилет.

«37 — красивая цифра. Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарков на день рождения для путешественника — авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4−5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным», — написал Дмитрий в Instagram и сообщил, что они с супругой отправились в аэропорт.

Ранее свой день рождения отметила рэп-исполнительница Alyona Alyona, по этому поводу она решила сбросить 29 килограммов.

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