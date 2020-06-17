Украина

Скандал вокруг Danon не при чем: Кулеба объяснил замену посла во Франции Шамшура

Смена главы украинской дипмиссии во Франции — там Чрезвычайного и Полномочного посла Олега Шамшура заменил Вадим Омельченко — не связана со скандалом вокруг рекламного ролика компании Danone в России.

Об этом в эфире «НВ» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так он отреагировал на слухи о том, что украинский дипломат мог лишиться своего поста из-за позиции, которую заняло посольство в скандале с участием в съемках рекламного ролика для российской «дочки» компании Danone актера и друга боевиков «ДНР» Михаила Пореченкова.

По словам министра, процедура смены посла длится от нескольких месяцев до полугода. А Олег Шамшур возглавлял украинское посольство во Франции в течение шести лет, в то время как обычно каденция длится четыре года. Так что он автоматически попадал под ротацию.

Высказав опасение, что его слова не убедят конспирологов, считающих, что посол лишился должности из-за проукраинской позиции, Дмитрий Кулеба добавил, что Олег Шамшур «эффективно выполнил свою работу» в ситуации с Danone и заслуживает положительной оценки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Шамшур рассказывал о звонке генсека Danone Франция Матиаса Вишера, который заявил о прекращении рекламной кампанию с участием Пореченкова.

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