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В сети заподозрили "зраду" из-за увольнения посла Зеленским после скандала с Пореченковым и Danone: что произошло на самом деле
После того, как стало известно о смене Чрезвычайного и Полномочного посла Украины во Франции — президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олега Шамшура, сменив его на Вадима Омельченко — в сети поднялась волна «зрады», поскольку кадровую ротацию связали с кампанией против участия российского актера Михаила Пореченкова в рекламе российской «дочки» компании Danone.
Ведь посольство Украины активно подключилось осуждению привлечения друга боевиков «ДНР» Пореченкова к съемкам, а после уже бывший посол Олег Шамшур писал, что в компании Danone официально заявили о прекращении рекламной кампании с участием российского актера.
Многие интернет-пользователи связали увольнение Шамшура как раз с этим скандалом. Впрочем, речь может идти и об обычной ротации послов, поскольку бывший руководитель украинской дипмиссии работал на этом посту с 2014 года, в то время, как каденция обычно длится около четырех лет.
А известный журналист Сергей Сидоренко призвал коллег не подражать российским пропагандистам и назвал связь публикации об увольнении Олега Шамшура с ситуацией вокруг Danone «недопустимой манипуляцией в стиле НТВ та Роисся24».
В комментариях к этому посту отметился и бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который обратил внимание на один любопытный момент, касающийся ротации. По его словам, увольнение посла за день до приезда украинской делегации во Францию выглядит довольно-таки странным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинском посольстве во Франции после скандала с Пореченковым призвали большой бизнес быть ответственным, заявив, что коммерческая целесообразность — не повод забывать о нравственности.189
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Няня примотала подушку к лицу девочки и та умерла: подробности жуткой трагедии в нелегальном детсаду Запорожья
В сети заподозрили "зраду" из-за увольнения посла Зеленским после скандала с Пореченковым и Danone: что произошло на самом деле
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..