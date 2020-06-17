- 12:52 Черновцы ослабляют карантин: какие ограничения сняли
- 12:49 На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные
- 12:45 Искусный вор: под Одессой мужчина похитил целое стадо домашнего скота — больше 200 голов
- 12:44 Число заболевших коронавирусом в Киеве перевалило за 4000
- 12:35 Грозы, шквалы и град: синоптик рассказала, где разыграется непогода 18 июня
- 12:15 В Украине разоблачили группировку неонацистов во главе с россиянином
- 12:11 Виноваты гуси: многократный чемпион мира по велоспорту разбился на тренировке
- 12:06 Задержанного на заседании Кабмина Бочковского окончательно восстановили в должности главы ГСЧС
- 12:00 Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция
- 11:50 Не только Javelin: США передают Украине военную помощь на 60 миллионов долларов
- 11:49 Несмотря на карантин: аэропорт Киев возобновил международные рейсы
- 11:46 Для отказа в подписке на «ФАКТЫ» у сотрудников «Укрпочты» нет оснований. Подписка продолжается и доступна онлайн
Грозы, шквалы и град: синоптик рассказала, где разыграется непогода 18 июня
В четверг, 18 июня, значительная часть Украины по-прежнему будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления — на западе страны, в северных областях и в Винницкой области существует большая вероятность кратковременных дождей и гроз с локальными шквалами и градом.
«На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей в четверг — больше солнца, чем дождевых облаков, разве то локально в дневные часы может где-нибудь и будет лить», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха днем 18 июня ожидается в пределах + 27 + 30 градусов, на востоке Украины — до +33 градусов, в западных областях будет свежее из-за осадков — до + 23 + 28 градусов.
В Киеве в четверг — кратковременные дожди с грозами, температура днем будет приближаться к +30 градусам.
Наталья Диденко прогнозирует, что температура воздуха снизится в понедельник, 22 июня.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что во второй половине недели температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов и выше.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».116
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?