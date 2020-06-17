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Украина

Грозы, шквалы и град: синоптик рассказала, где разыграется непогода 18 июня

12:35 17 июня 2020
Дождь

В четверг, 18 июня, значительная часть Украины по-прежнему будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления — на западе страны, в северных областях и в Винницкой области существует большая вероятность кратковременных дождей и гроз с локальными шквалами и градом.

«На востоке, в южной части и в большинстве центральных областей в четверг — больше солнца, чем дождевых облаков, разве то локально в дневные часы может где-нибудь и будет лить», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем 18 июня ожидается в пределах + 27 + 30 градусов, на востоке Украины — до +33 градусов, в западных областях будет свежее из-за осадков — до + 23 + 28 градусов.

В Киеве в четверг — кратковременные дожди с грозами, температура днем будет приближаться к +30 градусам.

Наталья Диденко прогнозирует, что температура воздуха снизится в понедельник, 22 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что во второй половине недели температура воздуха вновь поднимется до +30 градусов и выше.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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