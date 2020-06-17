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На акции в центре Киева в ход пошли дымовые шашки и газ: есть задержанные
В полиции Киева, ранее сообщившей об усиленном дежурстве из-за проведения нескольких акций в центре столицы, сообщили о задержании нескольких человек.
Как сообщили в отделе коммуникаций столичной полиции, в территориальное управление доставлены несколько человек, которые бросили несколько дымовых шашек в колонну, которая двигалась из-под Офиса президента на Банковой на улицу Академика Богомольца. Также сообщалось о применении слезоточивого газа.
«После проведения проверки действиям правонарушителей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Тем временем в «Нацкопусе» сообщили о задержании 12 человек, которых увезли в Печерский райотдел полиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские задержали нескольких участников акции под зданием суда, где избирали меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Некоторые были избиты.283
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