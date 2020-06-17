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Здоровье и медицина

Черновцы ослабляют карантин: какие ограничения сняли

12:52 17 июня 2020
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В среду, 17 июня, в Черновцах городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает УНН, с 17 июня разрешается работа бань, саун и аттракционов на территории Черновцов. Также расширен перечень пассажиров, пользующихся общественным транспортом в режиме специальных перевозок. Теперь в троллейбусах и маршрутках разрешен проезд для ветеранов АТО/ООС, участников боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, детей в возрасте до десяти лет в сопровождении родителей.

Напоминаем, «ФАКТЫ» сообщали, что на утро среды, 17 июня, в Украине зафиксировали два коронавирусных антирекорда. При этом Черновицкая область входит в тройку регионов, где больше всех заболевших.

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