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Черновцы ослабляют карантин: какие ограничения сняли
В среду, 17 июня, в Черновцах городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила ослабить некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает УНН, с 17 июня разрешается работа бань, саун и аттракционов на территории Черновцов. Также расширен перечень пассажиров, пользующихся общественным транспортом в режиме специальных перевозок. Теперь в троллейбусах и маршрутках разрешен проезд для ветеранов АТО/ООС, участников боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, детей в возрасте до десяти лет в сопровождении родителей.
Напоминаем, «ФАКТЫ» сообщали, что на утро среды, 17 июня, в Украине зафиксировали два коронавирусных антирекорда. При этом Черновицкая область входит в тройку регионов, где больше всех заболевших.144
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