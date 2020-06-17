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Украина

В городе многие были за Украину: участник штурма Мариуполя рассказал о помощи местных жителей в 2014 году

15:38 17 июня 2020
Мариуполь

Во время штурма Мариуполя, который прошел 13 июня 2014 года, большую помощь украинским бойцам оказали местные жители. Об этом «ФАКТАМ» рассказал участник спецоперации Борис Овчаров (позывной «Дончанин»).

«Поняв, что силы неравны, сепаратисты обратились в бегство. Они были одеты в гражданскую одежду и, видимо, надеялись, что им удастся скрыться. Но в городе среди местного населения было очень много проукраински настроенных активистов. Они нам помогли, указывая, где прятались сепары», — отметил Овчаров.

По его словам, при операции по освобождению Мариуполя мирных жителей попросили оставаться дома.

«Но некоторые местные нас не послушались. Едва стихали выстрелы, они выходили к нам на улицу и угощали чаем и бутербродами. У меня тогда очень сильно разболелась голова, так один мариуполец мне вынес таблетки от головной боли», — сказал участник спецоперации.

Ранее сообщалось, что многие известные украинцы поздравили мариупольцев с Днем освобождения.

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