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- 20:57 Известные украинцы поздравили жителей Мариуполя с Днем освобождения
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Известные украинцы поздравили жителей Мариуполя с Днем освобождения (видео)
Сегодня Украина отмечает День освобождения Мариуполя. С праздником мариупольчан поздравили известные украинцы.
«Пока мы вместе — мы сила! Цените и уважайте наших военных! Слава Украине!», — с такими словами лидер группы «Скай» Собчук Олег обратился к жителям приморского города.
Актер Евгений Кошевой от имени «Студии «Квартал 95» пожелал мариупольцам мира и призвал ценить своих героев.
Бывший судья «Х-Фактора» Сергей Пархоменко, выступающий сейчас под псевдонимом Полиграф ШарикOFF поздравил жителей Мариуполя и пожелал им слушать хорошую музыку.
Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя поприветствовал мариупольцев и отдельно полк «Азов», бойцы которого освобождали приазовский город. Музыкант отметил, что с каждой поездкой в Мариуполь он видит, как тот хорошеет. Радуется, что над ним реет украинский флаг, благодарит всех, кто не допустил, чтобы сепаратисты захватили власть в Мариуполе.
Бывший советник киевского мэра, лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка пожелал городу мирного неба и процветания.
Напомним, шесть лет назад 13 июня 2014 года украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских оккупантов. В целом операция по освобождению длилась около шести часов. В ней были задействованы 150 бойцов «Азова», военнослужащие батальона «Днепр», 2-й роты Нацгвардии и спецназа МВД. Во время столкновения четыре украинских бойца получили ранения. Шесть боевиков погибли, а 17 ранены. Никто из мирных жителей не пострадал.96
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.