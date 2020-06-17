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Кабмин решил открыть пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью
Правительство на заседании в среду поддержало проект акта о восстановлении пешеходного и автомобильного сообщения с Россией и Беларусью, которое было приостановлено в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН.
«Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного транспорта «Дольск» и «Вильча», — заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Ранее сообщалось, что из аэропорта «Киев» после трехмесячного перерыва возобновились международные рейсы — первый и них прибыл из Минска.63
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