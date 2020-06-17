Несмотря на карантин: аэропорт Киев возобновил международные рейсы

Украина

Аэропорт «Киев» им. Сикорского, несмотря на карантин, вечером 16 июня возобновил обслуживание международных регулярных рейсов после 3-месячного перерыва. Ранее сообщалось об отмене международных рейсов.

В 23:27 в «Жулянах» приземлился рейс «Белавиа» из Минска, сообщает Аvianews.

Это произошло после того, как 16 июня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сделала исключение для аэропортов, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в Киеве.

По данным табло аэропорта, 17 июня из «Жулян» должны состояться вылеты «Белавиа» в Минск и Wizz Air в Краков, Варшаву, Дортмунд, Лондон, Будапешт, Мемминген, Таллинн и Копенгаген. Также аэропорт примет рейсы из-за границы. Официального объявления о возобновлении регулярных международных рейсов пока не было.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал на этой неделе старт авиарейсов в ряд зарубежных стран, в том числе и в Европу. Но в страну, которая еще не открыла границы для туристов из Украины, смогут улететь только дипломаты, украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС.

Украинцам, возвращающимся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией, нужно будет отправляться на обязательную самоизоляцию.

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