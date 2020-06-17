Украина

Больше опыта и информации: в НАТО объяснили выгоды Украины от нового статуса

Получение нашей страной статуса члена Программы расширенных возможностей НАТО является важным шагом в рамках сотрудничества между Альянсом и Украиной.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время онлайн-брифинга по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Альянса, которая проходит в формате видеоконференции 17−18 июня, передает УНИАН.

По его словам, Украина получит возможность лучше сблизится с НАТО, как это делают другие страны-партнеры расширенных возможностей — Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания и Австралия.

«Я хотел бы поздравить Украину с тем, что Североатлантический Совет и все члены НАТО признали Украину нашим партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в рамках партнерства между НАТО и Украиной», — отметил Столтенберг.

Он добавил, что Украина как партнер сможет получить преимущество за счет доступа к программам с повышенной оперативной совместимостью.

«Имеется в виду те программы, в рамках которых мы повышаем возможности совместных оперативных мероприятий, совместной работы и, кроме того, расширится доступ Украины к учениям, к обмену информации. Да, Украина будет участвовать в большем количестве учение под эгидой НАТО. У Украины будет больше доступа к информации», — заявил генсек НАТО.

При этом он подчеркнул, что Украина еще больше сблизиться с Североатлантическим Альянсом.

Напомним, что по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, интеграция в НАТО произойдет, «когда украинские военные будут рутинно пить виски с военными стран-членов НАТО» и говорить с ними на одном языке. Вероятно, именно этому и будет способствовать новый статус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, новый статус Украины в НАТО не на шутку напугал Кремль. Так, пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что подобное положение дел не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. Он также отметил, что позиция Москвы относительно появления НАТО у российских границ последовательна и хорошо известна.

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